Atleten Bonevacia en Dobber naar halve finales 400 meter in Tokio

De Nederlandse atleten Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber hebben zich allebei geplaatst voor halve finales van de 400 meter bij de Olympische Spelen in Tokio.

De 32-jarige Bonevacia deed dat heel overtuigend door de zesde en laatste serie te winnen in een tijd van 44,95. Hij liet zich op de laatste meters zelfs nog uitrollen, anders had hij wellicht zijn Nederlands record van 44,72 kunnen aanvallen. De 24-jarige Dobber eindigde in zijn serie als derde in een tijd van 45,54 en plaatste zich met die positie rechtstreeks. De halve finales zijn maandagavond.

Bonevacia bleek voldoende hersteld van de inspanning die hij zaterdagavond had geleverd. De atleet van CuraƧao was de startloper van de estafetteploeg op de 4×400 meter gemengd, die in de finale als vierde eindigde en nipt een medaille miste.

Dobber was ook op zaterdag in actie gekomen in het Olympisch Stadion van Tokio. Hij was de startloper in het estafetteteam van de 4×400 meter gemengd dat zich in de series wist te plaatsen voor de finale. In de finale nam Bonevacia zijn plek over..