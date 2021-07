China leidt in medaillestand, Nederland zakt naar negende plek

China blijft het medailleklassement bij de Olympische Spelen in Tokio aanvoeren. De Aziatische grootmacht staat na een volle sportweek in Japan op 21 keer goud, 13 keer zilver en 12 keer brons.

Met in totaal 46 plakken heeft China ook tot dusver de meeste medailles gewonnen. Japan (17-5-8) staat op de tweede plek, gevolgd door Verenigde Staten (16-17-13), Rusland (11-15-11) en Australiƫ (10-3-14).

Nederland zakte in de medaillestand een plaatsje, naar de negende plek. TeamNL kon zaterdag alleen de gouden medaille van windsurfer Kiran Badloe bijschrijven. Boksster Nouchka Fontijn is al zeker van brons, maar die medaille is nog niet verwerkt in de huidige stand. Oranje staat nu nog op in totaal zestien medailles: vier keer goud, zeven keer zilver en vijf keer brons.