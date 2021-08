De Boer laatste in olympische finale 50 vrij, goud voor Dressel

Zwemmer Thom de Boer heeft op de Olympische Spelen geen medaille kunnen pakken op de 50 meter vrije slag. De 29-jarige Noord-Hollander tikte in de finale als laatste aan in 21,79 seconden.

Het goud ging naar Caeleb Dressel, in een olympisch record van 21,07. De 24-jarige Amerikaan won eerder al de 100 vrij en 100 vlinder. Het zilver op het sprintnummer ging in 21,55 naar de 30-jarige Fransman Florent Manaudou, de olympisch kampioen van 2012 die vier jaar later in Rio ook al zilver pakte op de 50 vrij. De 32-jarige Braziliaan Bruno Fratus nam in 21,57 het brons mee.

De Boer, die zich als achtste voor de finale had geplaatst, is sinds eind vorig jaar de houder van het Nederlands record. De parttime-zwemmer, die ook een fulltimebaan heeft als financieel analist, scherpte zijn record de afgelopen maanden een paar keer aan. Met 21,58 behoort hij tot mondiaal gezien tot de snelste zwemmers van dit jaar.

De Boer wilde op de onvoorspelbare 50 vrij in Tokio dan ook voor een medaille gaan, maar hij bleef 0,22 seconde verwijderd van brons. Eerder dit jaar bij de EK in Boedapest werd De Boer vierde op de sprint in 21,80.