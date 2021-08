Dressel sluit zwemtoernooi af met vijf keer goud en wereldrecord

De Amerikaan Caeleb Dressel is de koning van het olympische zwemtoernooi geworden. De 24-jarige Dressel pakte in het Tokyo Aquatics Centre vijf medailles, allemaal goud van kleur. Hij sloot de Spelen met de Amerikaanse estafetteploeg af met winst van de 4×100 meter wisselslag in een wereldrecord: 3.26,28. Eerder won Dressel al goud op de 50 en 100 vrij, de 100 vlinder en 4×100 vrij.

Dressel, die de vlinderslag voor zijn rekening nam, vormde een ploeg met Ryan Murphy (rug), Michael Andrew (school) en Zach Apple (vrije slag). Halverwege de race lagen de Amerikanen op de derde plek, maar Dressel bracht de ploeg aan kop, waarna Apple het afmaakte.

De Britten, met onder anderen Adam Peaty en Duncan Scott, pakte het zilver in 3.27,51. Het brons ging naar Italië (3.29,17). Bij de vrouwen zegevierde Australië, met Kaylee McKeown, Chelsea Hodges, Emma McKeon en Cate Campbell, in 3.51,60. De Australiërs versloegen de Verenigde Staten (zilver) en Canada (brons).

McKeon (27) mocht zich met zeven medailles de koningin van het zwemtoernooi noemen. Ze pakte goud op de 50 en 100 meter vrije slag, de 4×100 vrij en 4×100 wissel. Daarnaast behaalde ze brons op de 100 vlinder, de 4×200 vrij en 4×100 wissel gemengd. McKeon evenaarde de prestatie van Michael Phelps, Mark Spitz en Matt Biondi, die ook zeven medailles pakten op één Spelen. “Het voelt surrealistisch, ik ben heel trots op mezelf”, zei de Australische.

De Nederlandse zwemploeg neemt twee medailles mee uit Tokio, beide behaald door Arno Kamminga op de schoolslag (100 en 200 meter).