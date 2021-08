Eventing-amazones na diskwalificatie uitgeschakeld op Spelen

Merel Blom en Janneke Boonzaaijer zijn allebei gediskwalificeerd op het olympisch eventingtoernooi. De Nederlandse amazones gingen op het onderdeel crosscountry in de fout in en mogen maandag niet meer in actie komen op het laatste onderdeel springen.

Blom verzuimde met haar paard The Quizmaster over een element te springen. Boonzaaijer leek de race met haar paard Champ de Tailleur wel uit te rijden maar werd ook uit de wedstrijd gehaald. Ook zij bleek een hindernis op het parcours niet goed te hebben genomen.

Blom en Boonzaaijer konden de afgelopen dagen ook niet overtuigen op het onderdeel dressuur. Blom begon als de nummer 21 van het klassement aan de crosscountry. Boonzaaijer stond 30e na de dressuur.

Het eventingtoernooi bestaat uit de onderdelen dressuur, crosscountry en springen.