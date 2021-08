Feyenoord blijft steken op gelijkspel tegen ADO Den Haag

Feyenoord heeft drie dagen na de ontsnapping in de Conference League tegen het modale FC Drita uit Kosovo (3-2) in de eigen Kuip opnieuw geen indruk kunnen maken. Het oefenduel met ADO Den Haag, dat naar de Keuken Kampioen Divisie is gedegradeerd, eindigde in 1-1.

Het oefenduel in De Kuip bestond uit vier delen van een half uur. De Oostenrijkse verdediger Gernot Trauner maakte zijn officieuze debuut bij Feyenoord. Daardoor kon Leroy Fer weer als verdedigende middenvelder fungeren.

Het doelpunt van Feyenoord viel in de derde fase, in de 81e minuut. RĂ³bert Bozenik benutte een strafschop nadat Marouan Azarkan was neergelegd. In het laatste deel bracht Yahya Boussakou de Haagse gelijkmaker op zijn naam.

Feyenoord speelt donderdag in Zwitserland tegen FC Luzern de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League. De return is op 12 augustus in De Kuip.

FC Luzern speelde zondag in de Zwitserse competitie met 2-2 gelijk tegen FC Sankt Gallen, na een achterstand van 2-0. Filip Ugrinic en Varol Tasar kwamen in de slotfase namens FC Luzern tot scoren. Ploeggenoot Marvin Schulz kreeg rood in de 69e minuut. De ploeg van trainer Fabio Celestini staat op 1 punt uit twee competitieduels.