Jansen vijfde in de olympische finale op de 3-meterplank

Schoonspringster Inge Jansen is bij de Olympische Spelen knap als vijfde geëindigd in de finale van de 3-meterplank. De 27-jarige Limburgse kwam uit op een totaal van 311,05 punten. Het goud was met overmacht voor de Chinese titelverdedigster Shi Tingmao met 383,50 punten. Haar landgenote Wang Han pakte het zilver (348,75) voor de Amerikaanse Krysta Palmer (343,75).

Jansen presteerde sterk in de eindstrijd. Ze begon met twee sprongen van 63,00 punten, daarna volgende één sprong van 58,50. Maar daarna ging haar score weer omhoog naar 63,55 en 63,00. De Europees kampioene van 2019 oogde na haar laatste sprong ook zichtbaar blij na haar optreden in het Tokyo Aquatics Centre.

Jansen was de eerste Nederlandse schoonspringster in de olympische finale sinds Daphne Jongejans in 1988. Jongejans, zus van de huidige bondscoach Edwin Jongejans, eindigde destijds in Seoul op de achtste plaats. Jansen, die als negende de finale in ging, was heel blij met haar klassering zei ze voor de camera van de NOS. “Dit had ik in mijn wildste dromen niet kunnen dromen. Vijfde op de Spelen, wie had dat verwacht?, zei ze opgetogen. “Ik heb nog wel dingetjes laten liggen. Ik was gewoon super stabiel en was zeker van mijn zaak en wist wat ik kan. Maar ik weet wel dat er meer in de tank zit.”

Haar coach Jongejans bracht haar op de hoogte van haar goede klassering. “Hij zei aan het einde van het wedstrijd dat ik het fantastisch goed heb gedaan en we hebben samen even een traantje weggepinkt. Ik had niet naar de wedstrijd gekeken, was erg in mijn eigen zone bezig. Ik had helemaal niet door dat ik vijfde stond. Toen hij dat tegen mij zei kwam het pas echt bij mij binnen. Dit voelt wel als beloning voor het harde werken. Ik had talent maar daarmee alleen redde ik het niet. Ik heb elke dag alles gegeven om mezelf zo goed mogelijk te maken en dan beloont zich dat met de vijfde plek op de Spelen voor 100 procent.”

Vijf jaar geleden bij de Spelen van Rio bleef Uschi Freitag in de halve finale steken. Jansen miste destijds nipt kwalificatie voor het mondiale sportevenement. Onder leiding van bondscoach Jongejans verzekerde ze zich bij de WK van 2019 in Gwangju wel van plaatsing voor Tokio 2020 door de finale te halen. Daarin eindigde ze op de laatste plaats (twaalfde).