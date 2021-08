Kromowidjojo gaat weer ‘op gevoel’ beslissen over haar toekomst

Zwemster Ranomi Kromowidjojo gaat in de komende weken een beslissing nemen over haar toekomst. Over drie jaar, bij de Olympische Spelen van Parijs, is ze bijna 34 jaar. “Dit hoofdstuk sluit nu, over een paar weken doe ik mee aan de ISL. En daarna zien we het wel weer”, zei Kromowidjojo na haar laatste optreden op de Spelen van Tokio.

De olympisch kampioene van Londen 2012 op de 50 en 100 meter vrije slag eindigde in haar derde olympische finale op het kortste nummer als vierde. Het gaf haar de bevestiging dat ze nog steeds tot de wereldtop behoort. ‘Kromo’ neemt dat mee als ze de komende gaat nadenken over de vraag of ze wil doorgaan tot de Spelen van 2024.

“Ik voel de vrijheid om zelf te beslissen. Het is altijd een ‘gevoelsding’ geweest. Misschien alleen na de Spelen van 2008 niet. Toen ben ik eigenlijk meteen van mijn ouderlijk huis naar Eindhoven verhuisd om professioneel zwemmer te worden. Na 2012 en 2016 heb ik ook even een break genomen en dan komt dat gevoel vanzelf wel. Ik dacht toen: ik neem een paar weken of paar maanden de tijd, maar toen kwam dat gevoel best snel al weer. Het verschil is nu dat we over vier weken al weer aan het racen zijn.”

Kromowidjojo doet mee aan de International Swimming League, een competitie waarin het zwemmers het in teamverband tegen elkaar opnemen. De derde editie van de ISL begint eind deze maand in Napels. ‘Kromo’ heeft haar deelname toegezegd aan het Iron-team, samen met Thom de Boer. “Het was ook leuk om hier samen met Thom op de slotdag de 50 vrij te zwemmen.”

Als talent hielp ‘Kromo’ de Nederlandse estafetteploeg op de Spelen van Peking 2008 aan goud op de 4×100 vrij. Vier jaar later in Londen pakte ze zelf goud op de 50 en 100 vrij, met de estafetteploeg was er zilver. De Spelen van Rio 2016 draaiden uit op een totale mislukking voor de Nederlandse ploeg. Op de slotdag lukte het ook Kromowidjojo toen niet om de zo gewenste medaille te pakken, ze eindigde als zesde op de 50 vrij.

“Het was daar allemaal heel beladen. Ik moest het toen een soort van goedmaken. Niet voor mezelf, maar het was vooral: zij moet het ‘even’ doen voor ons. Dat was niet leuk. Ik heb daar ook helemaal geen zin in, daar is het leven veel te mooi en leuk voor. Ik ben trots dat ik er nu, vijf jaar later, nog steeds bij zit.”

Gezien het plezier dat Kromowidjojo nog in het zwemmen lijkt te hebben, lijkt de kans groot dat ze doorgaat tot de Spelen van 2024. Dat geldt niet voor Femke Heemskerk. De 33-jarige zwemster zwom in Tokio haar laatste olympische races. Het bereiken van de finale van de 100 vrij was voor Heemskerk de bekroning.