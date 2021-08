Kromowidjojo: mooiste vierde plek ooit

Het wordt gezien als de meest ondankbare positie om op te eindigen, maar Ranomi Kromowidjojo was op de slotdag van het olympische zwemtoernooi “hartstikke blij” met haar vierde plaats op de 50 meter vrije slag. “Dit is misschien wel de mooiste vierde plek ooit”, zei de 30-jarige Groningse.

“Ik heb alles gegeven wat ik kon, ik heb geknald en mijn eigen race gezwommen. Natuurlijk wil ik op het podium komen, maar het is goed zo. Na negen jaar doe ik nog steeds mee met de wereldtop. Het doel is altijd beter zwemmen dan ooit, dat is me hier niet gelukt. Maar het kan me niet van mijn stuk brengen, ik ga hier geen traantje om laten of huilend op bed liggen. Het is goed zo”, aldus de drievoudig olympisch kampioene.

Kromowidjojo tikte als vierde aan, op 0,09 seconde van het brons. De Australische Emma McKeon (goud), Sarah Sjöström uit Zweden (zilver) en de Deense Pernille Blume (brons) waren sneller.

Van enige teleurstelling was volgens ‘Kromo’ geen sprake. “Ik zwom hier mijn derde olympische finale op de 50 vrij. Voor mijn gevoel doe ik nog steeds met de wereldtop. Het is geen ‘kattenpies wijvenzwemmen’ wat hier gebeurde. Ik liep net het zwembad uit met Cate Campbell, zij pakte in 2008 al brons op deze afstand. Nu bleef ik haar voor. We doen nog steeds mee”, aldus de Groningse.

Kromowidjojo vliegt dinsdag terug naar Nederland. In de nacht van woensdag op donderdag zit ze thuis voor de televisie om haar vriend Ferry Weertman te zien op de 10 kilometer in het open water. Weertman, die zondag als toeschouwer op de tribune zat in het Tokyo Aquatics Centre, wil zijn olympische titel prolongeren. “Het is nu eerst tijd om mijn ouders weer te zien”, aldus Kromowidjojo. “Ik heb ze gewoon al 1,5 jaar niet geknuffeld vanwege corona. Dat ga ik thuis eerst maar eens doen.”