Nadal maakt rentree na blessureleed aan voet

Rafael Nadal keert deze week in Washington terug op de tennisbaan na twee maanden blessureleed aan zijn voet. Hij probeert in de aanloop naar de US Open, die eind augustus begint, weer topvorm op te bouwen. De twintigvoudig Grandslamwinnaar (35), maakt woensdag zijn rentree in de Amerikaanse hoofdstad in het ATP-toernooi op hardcourt.

“Ik moet weer op een competitief niveau komen. Ik hoop dat in Washington te kunnen vinden. Zo niet, dan hopelijk in de weken daarna. Ik voel me redelijk goed, heb thuis de conditie op peil gehouden, maar heb wedstrijdritme nodig”, zei hij zondag tegen persbureau AFP.

De nummer drie van de wereld Nadal sloeg Wimbledon en de Olympische Spelen in Tokio over. Hij nam drie weken vrijaf om te genezen nadat hij in een halve finale van het Franse Open op Roland Garros had verloren van Djokovic.

“Mijn lichaam heeft voor mij beslist. Als ik zou moeten kiezen, had ik op Wimbledon en aan de Olympische Spelen deelgenomen, maar ik had problemen met mijn voet. Ik moest drie weken stoppen met tennissen. Toen ik de kalender zag, zag ik Washington als mijn doel en hier ben ik. Wimbledon missen was juiste beslissing,” zei Nadal.

Nadal, die net als Novak Djokovic en Roger Federer op zoek is naar de 21e grandslamtitel, heeft de afgelopen maand besteed aan het opbouwen van zijn conditie, maar mist vier weken voor het US Open nog wedstrijdritme.