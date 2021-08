Rojas olympisch kampioene hinkstapspringen met wereldrecord

De Venezolaanse atlete Yulimar Rojas is zondag olympisch kampioene hinkstapspringen geworden. Als beste afstand liet ze na haar laatste poging 15,67 opmeten, een verbetering van het wereldrecord. Dat stond sinds 1995 met 15,50 meter op naam van de Oekraiënse Inessa Kravets. Rojas was als tweevoudig wereldkampioene de grote favoriete voor de titel in Tokio.

De Portugese atlete Patricia Mamona veroverde zilver met 15,01, een nationaal record. De Spaanse Ana Peleteiro eindigde als derde met 14,87.