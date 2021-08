Nick Smidt is bij het olympisch atletiektoernooi in Tokio gestrand in de halve finales van de 400 meter horden. De 24-jarige atleet uit Assen kwam in zijn heat uit de halve finales als zevende over de finish in een tijd van 49,37.

Een plaats bij de eerste twee gaf rechtstreekse doorgang naar de finale. Dat was te hoog gegrepen voor Smidt, die voor elke meter vocht, maar zijn olympische debuut ook niet kon opsieren met een nieuw persoonlijk record. Dat blijft op 49,28 staan.