Turnster Derwael bezorgt België eerste gouden medaille in Tokio

Nina Derwael heeft België de eerste gouden turnmedaille bij de Olympische Spelen bezorgd. De tweevoudig wereldkampioene zegevierde in Tokio op brug. Ze eindigde op een puntentotaal van 15,200. De Russin Anastasia Iljankova (14,833) behaalde zilver en het brons was voor de Amerikaanse Sunisa Lee (14,500).

Derwael (21) werkte jaren toe naar de Spelen in Japan en mikte in Tokio echt op goud. “Ik ben heel blij, ik heb er geen woorden voor. De Brabançonne was een magisch moment”, doelde ze op het Belgische volkslied. “Het was een lange voorbereiding, een lange week en een heel lange dag, maar ik probeerde zo kalm mogelijk te blijven. Ik zei tegen mezelf dat ik er hard genoeg voor getraind heb en dat ik moest genieten. Het is echter wel jammer dat mijn familie hier niet bij kon zijn.”

België staat nu in Tokio op drie medailles: een keer goud, een keer zilver en een keer brons.