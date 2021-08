Tweede plaats Vettel in gevaar door te lege tank

Sebastian Vettel moet vrezen dat hij zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Hongarije kwijtraakt. De Duitse autocoureur parkeerde zijn Aston Martin na afloop van de race met te weinig brandstof in de tank in het zogenoemde ‘parc fermé’. Volgens de regels van de Formule 1 moet een bolide na de finish nog ten minste 1 liter benzine bevatten. De wagen van Vettel bleek bij meting nog slechts 0,3 liter over te hebben. Een liter is nodig om te bepalen of de gebruikte brandstof aan de regels voldoet.

De technisch gedelegeerde meldde dat ‘vergrijp’ bij de racecommissarissen. Zij moeten beslissen of er een sanctie wordt opgelegd. In het slechtste geval wordt Vettel gediskwalificeerd. De 34-jarige Duitser hoefde zondag op de Hungaroring alleen de Fransman Esteban Ocon voor zich te dulden. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton werd derde en nam de leiding in het algemeen klassement over van Max Verstappen.