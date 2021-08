Van Ass: we zijn ezels dat we pas in kwartfinales wakker werden

Hockeyer Seve van Ass baalt ervan dat een “intense periode ruk wordt afgesloten”. Oranje werd op de Olympische Spelen al in de kwartfinales uitgeschakeld door Australië. Het betekende het einde van het tijdperk van bondscoach Max Caldas.

“Ik ben waanzinnig teleurgesteld”, zei Van Ass. “Maar als je naar het hele toernooi kijkt, dan hebben we het niet per se vandaag weggegeven. We zijn gewoon ontzettende ezels dat we pas in de kwartfinales wakker zijn geworden.”

Na de teleurstellende groepsfase werd Oranje bij de laatste acht gekoppeld aan het sterke Australië. Oranje deed niet onder voor de nummer 1 van de wereld, maar gaf in de shoot-outs niet thuis. Van Ass: “We oogden wat vermoeid, terwijl we het normaal juist goed doen in shoot-outs.”

Oranje kwam heel anders voor de dag dan in de vijf voorgaande duels, waarvan er slechts twee werden gewonnen. “Na de laatste groepswedstrijd hebben we tot diep in de nacht de koppen bij elkaar gestoken en echt de boel op scherp gezet”, aldus Van Ass.

“Als we dit vanaf de eerste pot hadden gedaan, dan hadden we het verder geschopt in het toernooi. We knokten vandaag voor wat we waard zijn. Het was nog steeds geen goed hockey, zo eerlijk moeten we zijn, maar we hadden wel meer overtuiging en energie. Aanvallend hebben we echter te weinig gebracht en we hebben te weinig kansen gecreëerd. We hebben dit toernooi veel te veel belegerd en dat is niet ons spel.”

Jeroen Hertzberger onderstreepte de woorden van Van Ass dat Oranje het niet in de kwartfinales heeft laten liggen. “We moeten gewoon in de spiegel kijken en kijken hoe het kan dat je in de poule vierde wordt”, zei Hertzberger, die een wedstrijd tussen twee gelijkwaardige tegenstanders had gezien.

“Als je deze tien keer speelt, dan valt hij vijf keer hun kant op en vijf keer onze kant op. In de shoot-outs sta je vijf keer één-op-één met de keeper. Wij missen er drie en zij maken er drie. Als je daar naar kijkt, hebben we terecht verloren. Maar ik baal niet zo zeer van deze wedstrijd, vooral van onze eerste vijf.”

Hoe de toekomst van het team en van hemzelf eruit ziet, kon de 35-jarige Hertzberger nog niet zeggen. “Daar gaan we nu rustig naar kijken. In Nederland heb je niet alles zelf in de hand dus ik weet niet of ik er over drie jaar weer bij ben. Maar daar moet ik nu even niet aan denken.”