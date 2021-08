‘Verdrietige’ Caldas vindt zijn afscheid nu niet belangrijk

Max Caldas wilde na de pijnlijke uitschakeling op de Olympische Spelen niet te veel stilstaan bij zijn afscheid. Na zeven jaar in dienst te zijn geweest stopt hij als bondscoach van de mannen.

“Ik ben over het algemeen heel trots, maar het gaat nu niet om mij. Hoe ik afscheid ga nemen, dat komt later”, zei Caldas na de nederlaag tegen AustraliĆ«, dat Oranje in de kwartfinales op shoot-outs de baas was. “Ik ben heel verdrietig, maar ik zag wel een heel ander Nederland vandaag. Ik ben vooral verdrietig voor die gasten dat ze niet doorgaan.”

Caldas sluit zijn periode bij Oranje in mineur af; het is voor het eerst in 37 jaar jaar dat Nederland niet weet door te dringen tot de halve finales van het olympische hockeytoernooi. “Dat klopt, maar dat kan gebeuren in het mannenhockey, waar het heel close is. Ik verwacht dat er dit toernooi nog veel verrassingen komen, dat is de realiteit. En soms kun je verliezen.”

Volgens Caldas had hij “by far het beste Nederland van het toernooi gezien”. “Het spel was verzorgd en we speelden agressief en aanvallend, alles waar we voor staan. Maar in sport gaat het niet om verdienen. Maar iedere keer dat je verliest, dan heb je het gevoel dat er meer in zat, dat is de natuur van een topsporter”, aldus de coach.

De beslissing viel na shoot-outs; Caldas zag zijn eerste drie spelers allemaal missen. “Ik ga nu niet over de videoscheidsrechter praten”, aldus Caldas, toch kort verwijzend naar de videoref waarop tijdens de shoot-outs meermaals een beroep werd gedaan. “Shoot-outs zijn trainbaar en we hebben er ook op getraind. We hebben het zelf laten liggen. We hadden meer uit ons veldoverwicht, de kansen en strafcorners moeten halen.”

De 48-jarige Caldas gaat na de zomer aan de slag bij de Spaanse mannenploeg. De Argentijn, voormalig bondscoach van de Nederlandse vrouwen, werd in de zomer van 2014 coach van de Nederlandse hockeyploeg. Onder zijn leiding werd Oranje tweede op het WK van 2018. Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro stelde Nederland teleur met de vierde plaats. In 2015, 2017 en dit jaar werd Oranje wel Europees kampioen.