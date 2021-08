Verstappen start toch met nieuwe motor in Boedapest

Max Verstappen start zondagmiddag toch met een nieuwe motor in zijn Red Bull in de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1. Dit meldt leverancier Honda. Na de kwalificatie van zaterdag werd alsnog een probleem ontdekt. Volgens Honda mogelijk een gevolg van de crash van twee weken eerder in de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ op Silverstone.

Volgens Honda heeft de mechanische ingreep geen consequenties voor de startpositie van de Nederlander. Hij noteerde in de kwalificatie de derde tijd. Wereldkampioen Lewis Hamilton start vanaf pole. Verstappen leidt in de strijd om de wereldtitel.