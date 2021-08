Verstappen ver teruggeworpen, Hamilton blundert met banden

Max Verstappen heeft net als bij de vorige race op Silverstone geen geluk gehad bij de start van de Grote Prijs van Hongarije op de Hungaroring. Op een natte baan kende de race een turbulente start met veel botsingen in de eerste bocht.

Verstappen was prima weg en had de voor hem gestarte Valtteri Bottas al ingehaald toen Bottas bij Lando Norris achterop botste. Norris ramde op zijn beurt de zijkant van Verstappen. Bottas knalde ook Verstappens teamgenoot Sergio Perez van de baan. Zowel de Fin als de Mexicaan viel uit. Ook Charles Leclerc in de Ferrari en Lance Stroll vielen uit. Veel andere auto’s liepen schade op. Ook Lando Norris kon bij de herstart niet verder.

De schade aan de auto van Verstappen was aanzienlijk. Hij moest een extra pitstop maken. De race werd tijdelijk stilgelegd omdat er veel wrakstukken op de baan lagen. Verstappen moest de race op de 13e plaats hervatten. Lewis Hamilton, die vanaf pole vertrok, lag aan de leiding.

Hamilton stond echter als enige op de grid bij de herstart, omdat alle andere coureurs in de opwarmronde voor de herstart van banden gingen wisselen vanwege de bijna droge baan. Dat bleek de juiste keuze. Door de blunder belandde Hamilton even op de laatste plaats na zijn bandenwissel en ging Esteban Ocon verrassend aan de leiding voor Sebastian Vettel en Nicholas Latifi.

Hoewel Verstappen de race kon hervatten, was er zichtbare schade aan zijn auto die hem ook hindert om zich nog in de strijd om voor de podiumplaatsen te mengen.

Verstappen startte zondagmiddag met een nieuwe motor in zijn Red Bull. Na de kwalificatie van zaterdag werd alsnog een probleem ontdekt. Volgens Honda mogelijk een gevolg van de crash van twee weken eerder in de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ op Silverstone.

De mechanische ingreep had geen consequenties voor de startpositie van de Nederlander. Hij noteerde in de kwalificatie de derde tijd. Verstappen leidt in de strijd om de wereldtitel.