Verstappen verdedigt leiding in WK-klassement Formule 1

Max Verstappen verdedigt zondag in de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1 zijn leidende positie in het klassement van het wereldkampioenschap.

De Limburger zag in de vorige race titelverdediger Lewis Hamilton dichterbij komen. De Brit won op Silverstone de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ, nadat hij de Nederlandse favoriet al vroeg in de race van de baan had gereden.

Hamilton start vanaf pole in Boedapest, nadat hij in de kwalificatie de snelste tijd realiseerde. Verstappen staat op de derde positie. Hamilton werd door toeschouwers tijdens de kwalificatie uitgefloten, vanwege zijn vermeende onsportieve gedrag in de vorige race.