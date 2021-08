Verstappen: weer eraf gereden door een Mercedes

Max Verstappen was teleurgesteld en boos met zijn 10e plaats en het kwijtraken van de koppositie in de WK-stand aan Lewis Hamilton. “Weer eraf gereden door een Mercedes, dit was de schuld van Bottas, enorm klote twee races achter elkaar zoveel pech”, zei hij na de race.

Verstappens auto raakte zwaar beschadigd toen Bottas op de natte baan botste tegen Lando Norris die op zijn beurt de zijkant van de Red Bull van de Nederlander zwaar beschadigde. “Ik kon helemaal niks meer, heb geprobeerd er nog wat van te maken, maar dit was heel lastig. Ik ga liever op een andere manier op vakantie, maar niks is verloren,” aldus Verstappen.

Verstappen finishte na een incidentrijke Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring als 10e. In de WK-stand heeft Brit Lewis Hamilton 192 punten, tegen 186 voor de Nederlander.

In de race, verrassend gewonnen door de Fransman Esteban Ocon, eindigde Sebastian Vettel op de 2e plaats en werd Hamilton 3e.