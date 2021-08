Waterpolosters sluiten groepsfase Spelen af met derde zege

De Nederlandse waterpolosters hebben de groepsfase van de Olympische Spelen afgesloten met de derde overwinning op rij. De ploeg van bondscoach Arno Havenga, die al zeker was van een plek in de kwartfinales, versloeg Canada met 16-12 (4-4 4-3 3-2 5-3). Oranje gaat naar alle waarschijnlijkheid op de derde plek in groep A eindigen en neemt het dan dinsdag in de kwartfinales op tegen Hongarije, de nummer 2 van poule B.

De waterpolosters begonnen de Spelen met een nederlaag tegen Australiƫ (12-15), maar herstelden zich met een zege op Spanje (14-13). Het duel met het zwakke Zuid-Afrika leverde een historisch grote zege op: 33-1. Tegen Canada, dat alleen nog maar van Zuid-Afrika had gewonnen, was de inzet de derde plek in de groep achter Spanje en Australiƫ.

De 20-jarige Simone van de Kraats had met zes doelpunten een belangrijk aandeel in de zege.