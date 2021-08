Wisselend optreden van zeilsters Berkhout en Zegers bij Spelen

Zeilsters Lobke Berkhout en Afrodite Zegers kenden zondag bij de Olympische Spelen een wisselende dag in de 470-klasse. Het Nederlandse duo eindigde in de zevende race op de zeventiende plaats. In de tweede race van de dag herstelden de twee zich en zeilden ze naar de zesde plek. In de tussenstand staan Berkhout en Zegers elfde met 67 punten.

De Britse vrouwen Hannah Mills en Eilidh McIntyre gaan aan de leiding met 18 punten. Voor de vrouwen staan nog twee races op het programma. Daarna volgt de medalrace.