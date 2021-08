Zeilster Bouwmeester moet genoegen nemen met brons op Spelen

Zeilster Marit Bouwmeester heeft haar olympische titel van Rio 2016 niet kunnen prolongeren. De 33-jarige Friezin stond als de nummer 2 van het klassement aan de start van de medalrace, maar verloor in de slotfase het zilver aan de Zweedse Josefin Olsson, die als eerste de finish bereikte.

De olympische titel was voor Anne-Marie Rindom. De Deense was als leidster van het klassement aan de medalrace begonnen en verdedigde die positie met succes. Ze was eerder al twee keer wereldkampioene.

Bouwmeester kende een moeilijke start. De Italiaanse Silvia Zennaro ging te vroeg weg en Bouwmeester meende wellicht dat haar dat ook was overkomen. Ze keerde terug naar de startlijn om vervolgens aan een inhaalrace te beginnen. Ze finishte als zesde, één plaats voor Rindom die met een marge van 7 punten aan de strijd om de medailles was begonnen. In de slotfase pakte Olsson de eerste plek, waarmee ze viervoudig wereldkampioen Bouwmeester in het klassement nog passeerde.

De Friezin, die in Londen 2012 al brons pakte, kende aan de Baai van Enoshima een moeizame start van het toernooi, werkte zich gestaag omhoog tot ze donderdag na een diskwalificatie terugviel naar de zevende plaats. Het herstel volgde een dag later, maar gelijk was er het besef dat voor het goud klassementsleidster Rindom zondag een slechte dag moest hebben. De Deense zou met een plaats bij de eerste vier in de medalrace sowieso olympisch kampioen zijn.

Maar Rindom staat ook bekend als een zeilster die de druk soms niet aankan. Vorig jaar nog kostte haar dat de Europese titel, waarvan Bouwmeester profiteerde. In 2019 werd de Deense, op de Spelen van Rio derde, wel wereldkampioen maar Bouwmeester had zich amper op de titelstrijd voorbereid. Ze was al bezig met Enoshima, waar ze vaak kwam tot corona het reizen naar Japan niet meer mogelijk maakte.