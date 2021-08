Zverev pakt olympische tennistitel

Alexander Zverev is de opvolger van Andy Murray als olympisch tenniskampioen. In de finale van het mannentoernooi liet de 24-jarige Duitser Karen Chatsjanov uit Rusland met 6-3 6-1 kansloos. Nooit eerder wist een Duitser goud te pakken bij het enkelspel voor mannen.

Zverev, die na een 4-3-voorsprong zeven games op een rij pakte, benutte na een uur en 19 minuten zijn eerste wedstrijdpunt met een uit de lucht geslagen forehand. Na het laatste punt sloeg hij uit ongeloof zijn armen voor zijn ogen.

De finale was geen moment spannend, vooral omdat Chatsjanov geen moment het niveau van eerder in het toernooi haalde. Chatsjanov, de mondiale nummer 25, overtuigde bij de laatste vier nog met een zege op de Spanjaard Pablo CarreƱo Busta, die in de strijd om brons van Novak Djokovic won.

Voor Zverev, de nummer 5 van de wereld, is het zijn zesde grote titel uit zijn loopbaan. Hij won al vier masterstoernooien en was in 2018 de beste op de ATP Finals, het eindejaarstoernooi. Vorig jaar verloor Zverev de finale van de US Open, het grandslamtoernooi dat later deze maand weer begint.

In zowel 2012 als 2016 ging de olympische titel naar de Schot Andy Murray, die zich in Tokio op het laatste moment terugtrok. Djokovic, de favoriet voor de titel, werd in de halve finales door Zverev uitgeschakeld en werd uiteindelijk vierde.

Bij de vrouwen ging het olympisch goud naar de Zwitserse Belinda Bencic.