Bol moeiteloos naar finale 400 meter horden

Femke Bol kan zich opmaken voor haar eerste olympische finale. De 21-jarige atlete plaatste zich op de Olympische Spelen van Tokio overtuigend voor de finale van de 400 meter horden. Ze won haar heat van de halve finales in 53,91. De laatste meters kon ze rustig uitbollen.

De Amerikaanse wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin was in de stromende regen met een tijd van 53,03 de snelste. De strijd om de medailles op dit onderdeel is woensdag.

Bol heeft met grote passen de wereldtop bestormd. De Amersfoortse brak vorig jaar door op de 400 meter horden en won alle races waar ze aan de start kwam. Ook dit jaar is ze nog ongeslagen.

Dit voorjaar zegevierde ze indoor op alle wedstrijden over 400 meter die ze liep en bekroonde ze die succesreeks met de Europese titel in Torun in 50,63. Op de 400 horden verbeterde ze haar Nederlands record tot een 52,37, de op één na beste tijd van dit jaar in de wereld.

Bol zorgde bij haar eerst olympische deelname ook al voor verwarring. Na de series van de 400 meter horden stelde ze niet te zullen starten in de finale van de 4×400 meter gemengd en zich volledig te focussen op de 400 horden, maar ze stond toch opgesteld. Als derde loopster bracht ze met een splittijd van 49,74 de Nederlandse ploeg aan de leiding, maar slotloper Ramsey Angela wist het Nederlandse viertal net niet aan een medaille te helpen op het nieuwe olympische onderdeel.