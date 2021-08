Bonevacia: hier droom ik al jaren van

Liemarvin Bonevacia wist niet wat hem overkwam, maandag in het olympisch stadion van Tokio. De op Curaçao geboren atleet bereikte de olympische finale op de 400 meter met de zevende tijd: 44,62, een Nederlands record. “Ik heb er geen woorden voor, dit is een droom”, jubelde hij bij de NOS. “Ik houd van Papendal, van Nederland en van Curaçao”, ging hij verder.

Bonevacia wil inspireren: “Ik doe dit voor alle kinderen, zodat ze blijven dromen. Ik hoor nu bij de beste acht van de wereld.”

Hij stond er wanneer het moest en wil dat donderdag in de finale nog een keer doen. “Je moet leveren wanneer het moet, daarom zijn we topsporters. En ik dank Jochem, de beste trainingspartner ooit”, sprak hij richting Jochem Dobber, die er niet in slaagde de finale te bereiken. Samen trainen ze op Papendal.