Bonevacia naar finale 400 meter in Tokio

Liemarvin Bonevacia heeft voor een spectaculaire verrassing gezorgd door de olympische finale te halen van de 400 meter. De 32-jarige atleet van Curaçao liep in Tokio de race van zijn leven in de halve finales en kwam in zijn heat als derde over de finish. Met zijn tijd (44,62), een Nederlands record, behoorde hij tot de twee tijdsnelsten die zich naast de nummers 1 en 2 uit de drie heats plaatsten.

Jochem Dobber, zijn trainingsmaat op Papendal, redde het niet. Met 45,48 realiseerde hij de zeventiende tijd. De snelste tijd liep Kirani James uit Grenada. De olympisch kampioen van Londen 2012 kwam tot een tijd van 43,88. Ook de tweede tijd, van de Colombiaan Anthony José Zambrano, kwam uit de heat van Bonevacia.

Bonevacia wilde een jaar geleden bijna zijn spikes voorgoed opbergen na weer een waardeloze 400 meter. Hij was na brons op de EK outdoor van 2016 en het brons op de EK van 2017 gaan kwakkelen en kon zijn draai niet vinden. Hoofdcoach Charles van Commenée haalde hem over zich permanent op Papendal te vestigen. In de succesvolle trainingsgroep van de coaches Laurent Meuwly en Bram Peters hervond hij het plezier én de vorm.

Op de NK indoor in februari kreeg zijn herrijzenis al gestalte met een Nederlands record van 45,99. Daarna volgde nog meer succes bij de EK indoor. Bonevacia veroverde het brons in de finale van de 400 meter en greep met de mannenploeg het goud op de 4×400 meter.