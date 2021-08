CAS verwerpt beroep gevluchte sprintster tegen uitsluiting

Het internationaal sporttribunaal CAS heeft het spoedberoep verworpen dat de atlete Kristina Tsimanoeskaja uit Belarus had aangespannen. Volgens het CAS heeft ze onvoldoende bewijs kunnen leveren tegen het besluit van de nationale sportautoriteiten om haar terug te trekken.

De sprintster werd door de bond van haar land teruggetrokken van de Spelen wegens “emotionele en psychische problemen”.

Tsimanoeskaja wilde maandag starten op de 200 meter als een van de concurrentes van Dafne Schippers. Ook zou de sprintster donderdag mee moeten doen aan de 4×400 meter. Ze vertelde zonder overleg of haar instemming te zijn opgenomen in de estafetteploeg omdat andere atletes niet mee mochten naar Tokio omdat ze onvoldoende waren gecontroleerd op doping.

De atlete, die zeer tegen haar zin bijna op het vliegtuig naar huis werd gezet, heeft zich maandag gemeld in de Poolse ambassade in Tokio, waar ze een humanitair visum kreeg. Ze is niet van zins terug te keren naar Belarus.

De 24-jarige Tsimanoeskaja liet zondag via een bericht op Telegram weten dat ze uit de olympische ploeg was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op de volgens haar incompetente en nalatige coaches. “Ik ga niet terug naar Belarus”, zei ze. Op luchthaven Haneda riep ze de hulp in van de politie en het IOC.