Cubaanse worstelaar wint in vierde Spelen op rij goud

De Cubaan Mijaín López Núñez is maandag de eerste mannelijke worstelaar geworden die op vier opeenvolgende Olympische Spelen de gouden medaille wint.

De 38-jarige Lopez, die voor de derde keer op rij de Cubaanse vlag droeg bij de openingsceremonie, versloeg in Tokio de Georgiër Iakob Kajaia met 5-0 in de finale van de 130 kilogram Grieks-Romeins. De vijfvoudig wereldkampioen zegevierde ook al op de Spelen van 2008, 2012 en 2016

“Ik voel me gelukkig, trots om de beste van de wereld te zijn en geschiedenis te schrijven. Ik heb een lange carrière gehad, hard gewerkt om deze doelen te bereiken en dit record te verbreken. Dat ik dit record kan breken is voor mij een geweldige prestatie, want ik heb het tegen de besten opgenomen, dus ik mag trots zijn”, vertelde hij na de wedstrijd.

Het goud voor López Núñez betekent dat hij nu de Rus Alexander Karelin voorbij is. De worstelaar won tussen 1988 en 2000 drie keer goud en één keer zilver.