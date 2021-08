Finaliste Femke Bol: nog nooit zo fit gevoeld

Een eerder optreden in de estafetteploeg, de hevige regen in het olympisch stadion van Tokio, niets kon Femke Bol maandag van de wijs brengen. De pas 21-jarige atlete bereikte moeiteloos de finale op de 400 meter horden. “Meestal train ik binnen als het regent, maar het ging best goed vandaag. Ach, ik ben een Nederlandse en moet ertegen kunnen”, vertelde ze met een grote glimlach bij de NOS.

Zaterdag liep ze nog in de 4×400 meter gemengde estafette naar de vierde plek. “Ik zou dit niet doen als ik er niet fit genoeg voor zou zijn. Maar ik ben zo fit en ik weet niet of ik dat ooit nog zal zijn. Ik wil nu alles meebeleven. Het was natuurlijk nog mooier geweest als we brons hadden gepakt.”

Het leek zo makkelijk te gaan, de manier waarop ze naar een tijd van 53,91 liep, de derde in het hele veld. “Het ging echt beter dan eergisteren, toen voelde ik nog wat meer verzuring. Nu moet ik in de finale het eerste stuk als een gek gaan en dan doen wat ik altijd doe, vooral rustig blijven in mijn hoofd. Het is en blijft hordelopen, iedereen moet goed uitkomen. Het is in eerste instantie een race van mezelf tegen de horden.”