Hassan ondanks valpartij naar halve finales 1500 meter

Sifan Hassan heeft zich bij de Olympische Spelen ondanks een val in de laatste ronde vrij overtuigend verzekerd van een plek in de halve finales van de 1500 meter. De 28-jarige Hassan was met 4.05,17 alsnog de snelste in haar serie, voor de Australische Jessica Hull (4.05,28) en Elinor Purrier uit de Verenigde Staten (4.05,34).

Hassan struikelde bij het ingaan van de laatste ronde over Edinah Jebitok uit Kenia. De Nederlandse krabbelde snel op en zette de achtervolging in. Na een indrukwekkende versnelling kwam ze alsnog als eerste over de finish. Op de laatste meters kon ze zelfs nog inhouden.

Later op maandag maakt Hassan haar opwachting in de finale van de 5000 meter, die om 14.40 uur Nederlandse tijd begint.

De 1500 meter is de favoriete afstand van Hassan, die ook meedoet aan de 5000 en 10.000 meter. Ze liet in aanloop naar Tokio al doorschemeren dat ze het lopen van drie afstanden niet uitsloot. Nooit eerder heeft een atleet zich gewaagd aan de combinatie van die drie afstanden op één toernooi.

De halve finales van de 1500 meter zijn woensdag, vrijdag worden de medailles verdeeld.