Hassan snelt op 5000 meter naar eerste goud in Tokio

Sifan Hassan is haar ambitieuze olympische missie begonnen met een een gouden medaille. De Nederlandse topatlete deed dat in Tokio op de 5000 meter. Het was het eerste atletiekgoud voor Nederland op de Spelen sinds Ellen van Langen op de 800 meter in Barcelona 1992.

Hassan kwam tot een tijd van 14.36,79. Het zilver was voor de Keniase Hellen Obiri, brons ging naar de Ethiopische Gudaf Tsegay.

De gouden race kende een bewogen aanloop. De 28-jarige Hassan liep maandagochtend (Japanse tijd) nog de series van de 1500 meter. Ze kwam in haar race bij het ingaan van de slotronde ten val en leek uitgeschakeld, maar ze stond op en liep met een indrukwekkende versnelling het gat dicht naar de voorste lopers. Vervolgens won ze ook nog de race.

Ze gaat in Tokio ook uitkomen op de 10.000 meter.