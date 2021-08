Hockeysters naar laatste vier na simpele zege op Nieuw-Zeeland

De Nederlandse hockeysters hebben zich op de Olympische Spelen op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales. Nieuw-Zeeland werd met 3-0 verslagen door de ploeg van bondscoach Alyson Annan.

Lidewij Welten bezorgde Oranje een voorsprong door in de zevende minuut binnen te tikken na goed voorbereidend werk van Laurien Leurink. Halverwege het tweede kwart maakte Frédérique Matla er uit een strafbal 2-0 van. Voor Matla was het al haar achtste doelpunt van het toernooi. Lauren Stam bepaalde al in de 37e minuut de eindstand van het eenzijdige duel.

In het laatste kwart probeerde Oranje de score nog verder op te voeren, maar daar ontbrak de echte drang. Matla kreeg nog een uitgelezen kans op haar negende goal van de Spelen, maar ze raakte een backhand totaal verkeerd.

Nieuw-Zeeland kreeg amper kansen, maar mocht wel vier keer aanleggen via een strafcorner. Keepster Josine Koning, dit toernooi pas twee keer gepasseerd, redde een aantal keer knap.

Oranje, de nummer 1 van de wereldranglijst (Nieuw-Zeeland staat zesde), is dit toernooi nog ongeslagen. Alle vijf de poulewedstrijden werden gewonnen en in de groepsfase werd er liefst achttien keer gescoord.

In de halve finales nemen de hockeysters het woensdag op tegen Spanje of Groot-Brittannië. De Britse ploeg hield Oranje in 2016 in Rio de Janeiro van de olympische titel af.

Zondag werden de hockeymannen wel in de kwartfinales uitgeschakeld; Australië bleek na shoot-outs te sterk.