Russell test nieuw formaat banden in een Mercedes

Formule 1-coureur George Russell, die voor het team van Williams rijdt, gaat in een Mercedes een bandentest doen in Hongarije, meldt bandenfabrikant Pirelli. De coureur zal op de Hungaroring het nieuwe formaat banden testen dat in het komende seizoen gebruikt gaat worden. De banden zijn komend seizoen aanzienlijk groter in doorsnee, namelijk 18 inch, tegen 13 inch dit seizoen.

Russell verzekerde zich zondag tijdens de Grand Prix van Hongarije van zijn eerste punten voor Williams, maar hij maakt ook deel uit van het talentenprogramma van Mercedes en wordt genoemd om volgend jaar de teamgenoot van Lewis Hamilton te worden. Hamilton verlengde onlangs zijn contract met het team tot en met 2023.

Teambaas Toto Wolff van Mercedes zei dat een beslissing waarschijnlijk in de zomervakantie, die tot 29 augustus duurt, zal worden genomen. De toekomst van de huidig tweede rijder van Mercedes, Valtteri Bottas, is door de goede prestaties van Russell onzeker. De Fin is bovendien bezig aan een matig seizoen. Zondag veroorzaakte hij in Hongarije nog een aanrijding, waardoor onder anderen Max Verstappen flinke schade opliep aan zijn bolide.

Vorig jaar trad Russell al eens op als stand-in voor Hamilton tijdens de Grand Prix van Sakhir nadat de zevenvoudig wereldkampioen positief had getest op het coronavirus. Ondanks het feit dat Russell het grootste deel van de race aan de leiding reed, zag hij zijn hoop op een eerste F1-overwinning vervliegen na een mislukte pitstop en een daaropvolgende lekke band.