Schippers doorstaat test en bereikt net halve finales 200 meter

Dafne Schippers kan gerust zijn, want haar kwetsbare rug heeft de eerste test op de Olympische Spelen in Tokio doorstaan. De 29-jarige atlete uit Utrecht eindigde in haar serie van de 200 meter als derde en plaatste zich met moeite voor de halve finales, die maandagavond (Japanse tijd) worden gelopen.

Schippers liep een tijd van 23,13 en was daarmee slechts 0,01 sneller dan de Duitse Lisa Marie Kwayie. Een fotofinish moest uitsluitsel geven. De serie werd gewonnen door Shelly-Ann Fraser-Pryce uit Jamaica: 22,22.

Schippers was 5 jaar geleden op de Spelen van Rio nog de topfavoriete voor goud en voelde het zilver als een troostprijs, in Tokio heeft de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter haar verwachtingen bijgesteld. De finale halen wordt al een opgave, een medaille zou een enorme verrassing zijn.

Schippers heeft een dubbele hernia. Er is slijtage tussen de wervelschijven en die bemoeilijkt de sprinttrainingen. Er zijn dagen bij dat ze van de pijn niet weet hoe ze haar bed moet uitkomen. Haar topsnelheid heeft er onder geleden; ze kwam de afgelopen jaren niet in de buurt van de tijden waarmee ze in 2015 de wereld verbaasde: 10,81 op de 100 meter en 21,63 op de 200 meter.