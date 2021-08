Schippers hoopte op een ‘miracle’

Dafne Schippers slaagde er maandag niet in de olympische finale te bereiken op de 200 meter. In Tokio bleek een goede tijd te veel gevraagd voor de atlete, die kampt met rugklachten. Schippers kwam tot een tijd van 23,03, lang niet snel genoeg voor een plaats bij de beste acht. “Ik heb zo hard gewerkt om hier te staan, Het was vechten en hopen dat er ergens een ‘miracle’ zit. In het verleden is dat nog wel eens gebeurd”, vertelde ze kort na haar race in tranen bij de NOS.

Schippers moest ook nog vanuit bocht 2 lopen, de ongunstigste positie. “Ik miste de energie om ook nog eens zo’n lastige bocht te lopen.” Ze had in haar omgeving veel waardering gevoeld, vertelde ze. “Daarom wil ik ook doorvechten. Je probeert de schijn op te houden, je hoopt dat het lukt. Ik wist ook niet waar ik stond.”

Er volgt nog een optreden op de 4×100 meter. “Met de rug gaat het ook wel beter hier, maar ik mis gewoon trainingsarbeid. Ik wil er nu met die meiden iets moois van maken en dan lange tijd rust nemen.”