Springruiter Hoy (62) oudste medaillewinnaar OS sinds 1968

De Australische ruiter Andrew Hoy (62) verzekerde zich maandag bij de Olympische Spelen in Tokio op het onderdeel eventing van zilver (teams) en brons (individueel). Daarmee is hij de oudste olympische medaillewinnaar sinds 1968.

Hoy heeft nu zes olympische plakken, waarvan drie goud. Sinds Sydney 2000 stond hij niet meer op het olympische podium.

“Toen ik begon met deze sport, was ik er trots op dat ik de jongste was van het stel”, lachte Hoy, die zijn eerste olympische medaille pakte op de Spelen van Barcelona in 1992. “Nu vragen mensen in het olympisch dorp wat ik hier doe, of ik een official ben. Dan antwoord ik dat ik wel degelijk nog een atleet ben”, vervolgde hij.

Als Hoy het record van oudste medaillewinnaar wil breken, zal hij nog wel even moeten doorgaan. De Zwitser Louis Noverraz won olympisch goud in het zeilen bij Mexico 1968 toen hij 66 was.