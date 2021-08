John Isner heeft opnieuw het tennistoernooi van Atlanta op zijn naam geschreven. De 36-jarige Amerikaan versloeg in de finale zijn landgenoot Brandon Nakashima met 7-6 (8) 7-5.

Isner, die als zesde was geplaatst, won eerder in 2013, 2014, 2015, 2017 en 2018 in Atlanta. Het is voor Isner zijn zestiende titel op de ATP Tour. De 19-jarige Nakashima wacht nog op zijn eerste eindzege op het hoogste tennisniveau.