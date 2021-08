Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft het in de eerste ronde van het toernooi in San José niet gered. De 29-jarige Nederlandse verloor op de hardcourtbaan in Californië in twee sets van haar Poolse leeftijdsgenoot Magda Linette: 6-3 6-3.

Pattinama-Kerkhove had zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema geplaatst. Ze is de nummer 157 van de wereldranglijst. Linette staat op de 45e positie in het mondiale klassement.