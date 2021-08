Zeilfinales Spelen met een dag uitgesteld

Annette Duetz en Annemiek Bekkering kunnen pas dinsdag om de medailles gaan zeilen in de klasse 49erFX. De medalrace, waarin zij samen met de Braziliaanse titelverdedigsters Martine Grael en Kahena Kunze als leidsters van het klassement zouden beginnen, werd een dag opgeschoven vanwege het ontbreken van wind. Dinsdag begint de race om 05.30 uur.

Duetz en Bekkering waren al omgekleed en stonden op het punt richting start te gaan toen het besluit viel. “Een goede beslissing”, oordeelde Bekkering. “De voorspellingen voor morgen zijn perfect: geen buien, een stuk zonniger en een goede zeewind. Daar kunnen we nu weer een goed raceplan voor maken. Met deze omstandigheden zou het toch meer geluk dan wijsheid worden.”

“Aan de andere kant is het ook wel jammer”, vond Duetz. “Het is een superspannende dag en we waren er helemaal klaar voor.” De tweevoudig wereldkampioenen keerden dan maar terug naar hun hotel. “We gaan wat spelletjes doen, hebben een tafeltennistafel en kunnen ook een beetje uitfietsen”, beschreef Duetz de rest van de dag.

Ook Pim van Vugt en Bas Lambriex moeten een dag geduld hebben. Zij komen uit in de medalrace in de 49er, waarin ze als nummer 7 in het klassement beginnen. Hetzelfde geldt voor Lobke Berkhout en Afrodite Zegers die in de 470-klasse nog de races 7 en 8 moeten varen. Voorlopig staan zij nog net buiten de top 10.