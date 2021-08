Blinken: terugroepen atlete daad van ‘transnationale repressie’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft de poging van de Belarussische autoriteiten om een sprintster tegen haar wil naar huis te halen vanaf de Olympische Spelen in Tokio een daad van “transnationale repressie” genoemd.

“Het regime van president Aleksandr Loekasjenko probeerde wederom een daad van transnationale onderdrukking te verrichten: het probeerde de Olympische atlete Kristina Tsimanoeskaja te dwingen weg te gaan, enkel omdat ze haar recht tot vrijheid van meningsuiting uitoefende”, zei Blinken maandag (lokale tijd) in een verklaring op Twitter. “Zulke daden schaden de Olympische ziel, zijn een belediging voor onze basisrechten en kunnen niet getolereerd worden”.

Tsimanoeskaja liet zondag weten dat ze uit de olympische ploeg van Belarus was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar coaches. De Belarussische autoriteiten zouden opdracht hebben gegeven haar Japan uit te zetten. Op de luchthaven riep ze de hulp in van de politie en het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Ze kreeg in de Poolse ambassade in Tokio om humanitaire redenen een visum.