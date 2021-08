Bondscoach baanwielrenners Haak: met zijn vieren dit vieren

Bondscoach Hugo Haak benadrukte na het veroveren van de gouden plak met de teamsprinters vooral het teamgevoel. Hoewel Matthijs Büchli niet op het podium stond terwijl het Wilhelmus klonk, heeft hij volgens Haak wel degelijk een belangrijk aandeel in het succes.

“Ik ben ontzettend blij dat ze alle vier hun aandeel hebben gehad. Ik ben er sinds 2018 mee bezig geweest om dit, een vierde man gebruiken, voor elkaar te krijgen en dat is een intensief traject geweest”, zei Haak, die in tegenstelling tot de concurrentie met wijzigende formaties aantrad. In de kwalificatie werd Jeffrey Hoogland vervangen door Büchli.

“Je zag dat Australië en Groot-Brittannië inzakten, omdat ze gewoon moe waren. Wie hebben een extra vierde man en dat pakt goed uit. Jammer dat hij volgens de regels niet op het podium mocht staan, maar we doen dit met zijn vieren. Dat voelen die jongens allemaal zo en we gaan het met zijn vieren vieren.”

De teamsprinters zijn al jaren toonaangevend, maar de olympische titel ontbrak nog. “Dit is waar die jongens het altijd voor gedaan hebben. Dat ze het gewoon doen na alle verwachtingen die zo hooggespannen waren, dat is zo ontzettend knap”, aldus Haak, die na het veiligstellen van de gouden plak emotioneel werd. “Al die dingen die we met elkaar hebben beleefd gaan dan door je heen en ik heb ook samen met die jongens gefietst.”

Haak zag de teamsprinters niet zo domineren als vorig jaar op de WK. “De race in de kwalificatie was iets minder dan gedacht. Maar de tweede en derde rit waren als vanouds, ze hebben laten zien wat ze waard zijn”, aldus Haak, die hoopt dat dit het begin is van een paar succesvolle dagen in het Izu Velodrome.

“Bij andere toernooien hebben we vaker gezien dat als de teamsprint succesvol is, dat zorgt voor een goed gevoel in de ploeg. De jongens zijn allemaal in topvorm.”