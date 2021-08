Bondscoach springruiters hoopt op faire proef in finale

Bondscoach Rob Ehrens van de springruiters was tevreden over het olympische optreden van alle Nederlandse combinaties in de kwalificaties voor de individuele finale. Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten plaatsten zich voor de finale, Willem Greve haalde met 4 strafpunten de finale niet.

De bondscoach verwacht voor de finale een heel andere proef. “Je wil geen 15 ruiters in de barrage, ik hoop een faire proef zodat het niet ten koste gaat van de paarden. En ook omdat we nog een landenwedstrijd voor de boeg hebben.”

“Voor vandaag ben ik heel tevreden over de wijze van springen van alle Nederlandse paarden”, zei Ehrens. “Jammer van de springfout van Willem, Zypria sprong heel goed. Natuurlijk kun je bij een fout altijd je hand in eigen boezem steken, het is ook goed dat een ruiter dat doet. Marc maakte het even spannend met naar hindernis 1 rijden. De merrie was scherp en geladen, maar sprong een magistrale ronde. Maikel was in het begin wat aan het zoeken naar ritme. Halverwege het parcours sprong Beauville zonder twijfel en weer loepzuiver zoals we dat van hem kennen.”