Chinese turner Zou pakt olympische titel op brug

De Chinese turner Zou Jingyuan heeft bij de Olympische Spelen in Tokio het goud gewonnen op het toestel brug. De tweevoudig wereldkampioen kwam tot een score van 16,233 en was daarmee in het Ariake Gymnastics Centre een klasse apart.

Het zilver ging naar de Duitser Lukas Dauser met een score van 15,700. Brons was voor de Turk Ferhat Arican: 15,633. De Chinese winnaar had een oefening met een moeilijkheidsgraad (D-score) van 6,9 en turnde die welhaast perfect uit. Arican had met een D-score van 7,0 de moeilijkste oefening van alle finalisten, maar leverde in met de uitvoering.