Doffe medailleceremonie neemt glans van goud niet weg voor Hassan

Eer Sifan Hassan op bed lag na die gedenkwaardige olympische finale van de 5000 meter in het Olympisch Stadion, gloorde de ochtend al bijna in Tokio. Hooguit drie uurtjes sliep ze, want dinsdagochtend moest ze weer in het stadion zijn voor de medailleceremonie.

“In een leeg stadion, dat wel. Dat was wel een beetje kille bedoening, maar het nam de glans van die gouden medaille niet weg”, zei haar manager Sander Ogink, die Hassan vergezelde. “In de auto naar het stadion was ze eigenlijk nog steeds aan het stralen. Het doet veel meer met haar dan ze had gedacht. Een olympische gouden medaille is veel bijzonderder dan WK-goud. Ze is er ontzettend blij mee.”

Als Hassan een belangrijke race nog moet lopen, mijdt ze liever de media om zich in alle rust voor te bereiden. Zo ook in Tokio, waar ze voor haar eerste optreden in het stadion wat stress voelde vanwege de coronabesmettingen in het Nederlandse kamp en zich afvroeg wat het weer zou gaan doen. Na die beruchte race in de series van de 1500 meter, waarin ze viel, opstond, weer doorging en won, kwam er onrust bij. De hele dag bleef die val maar spoken door haar hoofd, bang dat die haar te veel energie had gekost om in de avond goed te zijn in de finale van de 5000 meter.

De ontlading kwam na de finish, toen ze met een machtige slotronde haar eerste olympische titel pakte en Nederland 29 jaar na Ellen van Langen in Barcelona weer atletiekgoud schonk. “Ze had zich de dagen ervoor verscholen, maar nu was er de blijdschap en stond ze iedereen uitgebreid te woord. Ze vond het ook leuk en sloeg niemand over. En iedereen kreeg dezelfde montere Hassan te spreken. Maar dan duurt het lang, zeker als je daarna ook nog naar de dopingcontrole moet”, aldus Ogink.

Rond een uur of een in de nacht was ze terug in het olympisch dorp. Ze at wat, nam daarna de tijd om te bidden en maakte rond kwart over vier de fysio wakker voor de broodnodige herstelmassage. Daarna kon ze eindelijk wat uurtjes slaap pakken.

Deze dinsdag zal Hassan niet veel doen. Rusten en hooguit in de avond een stukje hardlopen. Woensdag vervolgt ze de jacht op haar tweede gouden medaille. Ze loopt de halve finales van de 1500 meter. “Die val in de serie is uit haar hoofd. Daar heeft die gouden medaille voor gezorgd. Ze kan de race nu ook anders lopen. In de serie liep ze met opzet achterin om te sparen, maar nu kan ze de race veel meer zelf maken.”