Handbalsters rekenen op ‘topfitte’ Abbingh tegen Frankrijk

Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters rekent woensdag in de kwartfinales van de Olympische Spelen tegen Frankrijk op een topfitte Lois Abbingh. De topscorer van Oranje op deze Spelen (23 goals) ontbrak in de laatste groepswedstrijd tegen Montenegro.

“Lois had veel gespeeld in de wedstrijd daarvoor tegen Noorwegen. We wilden iets veranderen. Dit was een ideaal moment om haar wat rust te geven”, zei Mayonnade. “We konden Larissa Nusser daardoor ook speeltijd geven. Maar Lois is fit. Ik hoop en denk dat ze in topconditie is.”

Zonder Abbingh boekte Oranje maandag in Tokio een benauwde zege op Montenegro (30-29). “We laten zien dat we er als team staan”, zegt Laura van der Heijden. “Als iemand er even niet is, pakt een ander dat op. Dat maakt ons zo goed.”

De handbalsters kunnen een fitte Abbingh goed gebruiken tegen Frankrijk. Vijf jaar geleden verloor Oranje in de halve finales van de Spelen in Rio met 24-23 van de Fran├žaises. In de slotseconde belandde een schot van Abbingh toen op de paal.

Twee jaar later, op het EK van 2018 in Frankrijk, verloor Oranje ondanks zeven goals van Abbingh in de halve finales van het gastland (21-27). Frankrijk werd toen Europees kampioen, een jaar nadat het al de wereldtitel had gepakt. Als titelverdediger moesten de Franse handbalsters op het EK van vorig jaar genoegen nemen met zilver.

De kwartfinale van de handbalsters begint om 13.45 uur Nederlandse tijd in het Yoyogi-stadion.