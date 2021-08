Hockeyers Australië naar olympische finale tegen België

De hockeyers van Australië staan in de finale van de Olympische Spelen. Ze waren in de halve eindstrijd te sterk voor Duitsland (3-1).

Australië stuit in de finale op België, dat India versloeg (5-2). België verloor bij de vorige Olympische Spelen, vijf jaar geleden in Rio, in de finale van Argentinië.

Lachlan Sharp, Blake Govers en Tim Brand scoorden voor Australië, dat in de kwartfinale Nederland na shoot-outs uitschakelde. Alexander Hendrickx was met drie doelpunten de grote man bij België tegen India.

Australië en België strijden donderdag om olympisch goud. Vlak voor de finale spelen Duitsland en India tegen elkaar om brons.