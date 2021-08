Hockeyers België opnieuw naar finale op Spelen

De Belgische hockeyers krijgen opnieuw de kans om goud te winnen bij de Olympische Spelen. De wereldkampioen plaatste zich voor de finale door India met 5-2 te verslaan.

Loïck Luypaert bracht België al na 2 minuten op voorsprong. India nam daarna het initiatief over en kwam via Harmanpreet Singh langszij en via Mandeep Singh aan de leiding.

Alexander Hendrickx, tot dusverre topscorer op de Spelen in Tokio, zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Hij nam 11 minuten voor tijd ook de 3-2 voor zijn rekening en de 4-2 werd eveneens door Hendrickx gemaakt. John-John Dohmen bepaalde de eindstand.

België neemt het in de eindstrijd op tegen Duitsland of Australië, dat in de kwartfinales verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Oranje. België verloor bij de vorige Olympische Spelen, vijf jaar geleden in Rio, in de finale van Argentinië.