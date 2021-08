Hockeyster Albers overtuigt na ‘wake-up call’ op eerste Spelen

Hockeyster Felice Albers is bij haar eerste deelname aan de Olympische Spelen direct van waarde voor Oranje. Al had het niet veel gescheeld of de 21-jarige aanvalster had de hele zomer vakantie kunnen vieren en de Spelen thuis via de buis moeten volgen.

Zo’n drie maanden geleden ontving Albers van bondscoach Alyson Annan een boodschap die hard aankwam, vertelde Albers na de gewonnen kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland (3-0). “In een individueel gesprek maakte ze me duidelijk dat als mijn spel niet zou verbeteren, het EK en de Spelen een lastig verhaal zouden worden”, aldus Albers. “Achteraf was dat een hele goede wake-upcall voor me.”

Albers besloot niet op te geven, juist inspiratie te halen uit die mededeling en ze ging met zichzelf aan de slag. En niet zonder succes. Ze sloot het seizoen goed af bij haar club Amsterdam en liet ook op het EK in eigen land haar talent zien. “Ik heb aan mijn aanvallende spel gewerkt. Soms was ik iets te gretig aan de bal en ik heb geprobeerd iets van volwassenheid in mijn spel te krijgen.”

Drie dagen na het veroveren van de Europese titel, toen Albers genoot van een korte vakantie in Friesland, ging de telefoon. Het was Annan, die ditmaal beter nieuws in petto had. Er klonk – half juni – gejuich in het vakantieonderkomen in het noorden van het land.

Juichen mocht Albers ook al vier keer in het Oi Hockey Stadium in Tokio, het decor van het olympische hockeytoernooi. “Ik ben er helemaal niet mee bezig en leg mezelf geen druk op, maar toevallig vliegen ze er makkelijk in”, aldus Albers, de dochter van Guido Albers, een prominente zaakwaarnemer in de de voetbalwereld. “Het is prachtig dat ik hier sta en ik geniet van iedere wedstrijd.”

In aanloop naar Tokio won de nieuwkomer in de olympische selectie advies in bij de ervaren speelsters. “Ik heb ze allemaal vragen gesteld hoe het in zijn werk gaat. Vooral het olympisch dorp is erg indrukwekkend; dat alle atleten uit landen waar je het bestaan niet van wist daar samenkomen.”

Albers is de jongste speelster in de hockeyselectie. “Ik moet daarom elke dag zorgen dat de groep compleet is en tellen of iedereen er is”, bekent Albers. Vooralsnog lijkt ze de speelsters goed bij elkaar te houden en lijkt weinig een olympische titel van Oranje te kunnen voorkomen. “De komende dagen gaan we alles geven wat we hebben en vol voor die gouden medaille strijden.”

Oranje neemt het woensdag in de halve finales op tegen Groot-Brittanniƫ, de regerend olympisch kampioen. Het duel begint om 03.30 uur Nederlandse tijd.