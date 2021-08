Nederland evenaart in Tokio aantal medailles van Rio 2016

Met het brons van de zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz in de 49erFX heeft de Nederlandse sportploeg in Tokio nu de totale oogst van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro geëvenaard. Op de Spelen van 2016 pakte TeamNL negentien medailles. De teller staat nu ook op negentien en daar komt sowieso een medaille bij van boksster Nouchka Fontijn, die al zeker is van brons in de klasse tot 75 kilogram. In de laatste dagen van de Spelen moet blijken of dat mogelijk goud of zilver wordt.

In Rio pakte Nederland acht gouden, zeven zilveren en vier bronzen medailles. In Tokio bestaat de oogst op dag 11 van de Spelen uit vijf keer goud, zeven keer zilver en zeven keer brons.

In de medaillespiegel, die wordt gerangschikt op basis van het aantal behaalde gouden medailles, neemt Nederland de elfde plaats in. China veroverde vooralsnog de meeste gouden medailles (29), de Verenigde Staten voeren het klassement aan van het totaalaantal medailles (66 stuks).

Met 25 medailles zijn de Spelen van Sydney 2000 de meest succesvolle ooit voor Nederland, dat toen twaalf keer goud won. Vier jaar later in Athene behaalde TeamNL 22 medailles (vier goud). Na Peking 2008 kwam de sportploeg met zestien medailles thuis (zeven goud) en in Londen 2012 pakte Oranje twintig medailles (zes goud).